Москва, , 16:36 — REGNUM Приход демократа Джо Байдена к власти в США в настоящее время не сулит резкой трансформации вектора экономической политики Америки. Об этом 17 ноября корреспонденту ИА REGNUM заявила заведующая кафедрой экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирина Комарова. Так она прокомментировала прогноз банка Goldman Sachs, согласно которому в 2021 году курс доллара может снизиться на 6%.

«Основной причиной возможного ослабления доллара большинство экспертов называют политическую нестабильность в США. Однако приход Байдена к власти в настоящее время не сулит резкой трансформации вектора экономической политики США, — сказала Комарова. — Напротив, курс будет взят на укрепление международных торговых отношений, расширение программ поддержки населения, сохранение умеренно мягкой денежно-кредитной политики».

С другой стороны, как подчеркнула экономист, на доллар так же, как и на другие валюты, серьезное воздействие продолжает оказывать мировая пандемия.

«Вероятное введение нового комплекса ограничительных мер может крайне отрицательно сказаться на экономике США, что, безусловно, снизит спрос на американскую валюту со стороны внешних инвесторов и, как следствие, ослабит ее. При этом падение курса доллара может превысить установленную Goldman Sachs планку в 6%», — пояснила эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Комарова рассказала о том, что будет с курсом рубля в 2021 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт объяснила, ждать ли укрепления рубля к концу 2021 года