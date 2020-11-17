Рязань, , 16:23 — REGNUM Инновационный препарат «Элоктейт», применяемый при лечении гемофилии, будут выпускать на площадке ООО «Скопинфарм» в Скопинском районе Рязанской области. Инвестиционный проект от шведской компании Sobi получил поддержку федеральных и региональных властей, сообщили 17 ноября в пресс-службе правительства Рязанской области.

«Скопинфарм» входит в региональный фармацевтический кластер. Предприятие производит десятки наименований лекарств, в том числе препаратов крови. По словам директора ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик» Министерства промышленности и торговли РФ Владислава Шестакова, «Элоктейт» уже зарегистрирован в России. Локализация нового производства эфмороктокога альфа («Элоктейт») от шведской компании не только позволит выпускать ещё один инновационный препарат, но и создаст дополнительные рабочие места. Губернатор Рязанской области Николай Любимов пообещал всестороннюю поддержку новому проекту.

«Очень важно, что в Рязанской области на протяжении долгих лет активно действует одно из старейших в России обществ больных гемофилией. Оно славится на всю страну пропагандой безвозмездного донорства, проводит акцию «Река жизни», которая очень популярна в регионе и позволила спасти много человеческих жизней. Теперь шансов полноценно жить у больных гемофилией в Рязанской области станет ещё больше. Мы очень благодарны правительству региона за всестороннюю помощь и поддержку в этом вопросе», — сказал президент Всероссийского общества гемофилии Юрий Жулёв.

Объем инвестиций в новый проект составит более одного миллиарда рублей.