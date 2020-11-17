Москва, , 16:00 — REGNUM В Европе торги по нефти 17 ноября проходят относительно спокойно. Участники рынка находятся в ожидании результатов заседания министерского комитета ОПЕК+, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

«Ожидается, что министры будут обсуждать отсрочку увеличения добычи нефти на три-шесть месяцев.

«Уровень $43,55 для нефти марки Brent выступает хорошей поддержкой. Новости от фармацевтических компаний Pfizer и Moderna отработаны рынком, поэтому пока компании не начали продавать вакцины, распространение коронавируса и ужесточение ограничительных мер будет сдерживать активность покупателей.

В 17:15 по мск выйдут данные по промышленному производству в США. Отчет интересный во время пандемии, поэтому стоит обратить на него внимание. Ожидается рост показателя в октябре на 1% против сокращения на 0,6% месяцем ранее.

Если показатель совпадет или окажется лучше прогноза, то цена на нефть должна подрасти до $44,25 за баррель Brent.

18 ноября в 00:30 по мск выйдет отчет по запасам нефти от Американского института нефти. Покупателям необходимо сдержать уровень $43,55, иначе последует коррекция до $42,70», — пояснил эксперт.

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