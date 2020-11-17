Москва, , 15:53 — REGNUM Рубль днем 17 ноября стабилизировался в валютной секции, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Доллар чуть подрос и торгуется по 76,37 руб., евро стоит 90,71 руб. Внешний фон нейтрален, настроения рынка скорее позитивны, чем наоборот. Однако инвесторы явно устали от ралли, тем более что новых поводов для него не появляется.

С высокой вероятностью, краткосрочно доллар может восстановиться к 76,75 руб. и закрепиться в проторгованном коридоре 76−78 руб. Евро может оставаться в пределах 91,50−92,00 руб. и далее.

Цены на нефть консолидируются после взлета ранее. Ожидания рынка относительно решительности ОПЕК+ загнали котировки все же слишком высоко.

Похоже, пришло время избавиться от части эмоций, это позволит выровнять цены на ключевые активы. Нефть продолжает находиться в восхитительном настроении.

Фундаментально она поддерживает российскую валюту в отсутствии новых порций вербальных интервенций в адрес России», — считает эксперт.

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