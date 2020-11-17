Москва, , 15:50 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о кредитовании субъектов РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября. Инициатива была внесена спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Предлагается увеличить срок предоставления региону (муниципальному образованию) бюджетного кредита на пополнение остатка средств на счете бюджета со 180 до 240 дней, установив срок его возврата — не позднее 1 декабря.

Комитет Госдумы по бюджету и налогу отмечает, что предлагаемые законопроектом изменения в условиях сложной макроэкономической ситуации и снижения поступлений доходов бюджетов субъектов РФ (местных бюджетов) направлены на обеспечение возможности финансирования расходов, связанных с реализацией указа президента от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и будут содействовать целям обеспечения долговой устойчивости региональных и местных бюджетов.