Париж, , 20:32 — REGNUM Представители политической элиты Франции от левых и зеленых партий, а также деятели культуры опубликовали петицию, в которой призвали не совершать новогодние покупки на торговой платформе Amazon.

Как сообщает Le Monde, во вторник, 17 ноября, мэр Парижа Анн Идальго, один из лидеров партии «Европа Экология Зеленые» Эрик Пиоль и другие политические деятели опубликовали петицию под названием «Рождество без Amazon», в которой они «пообещали Санта-Клаусу» провести праздник без этой новогодней платформы.

Политики выражают недовольство недобросовестной конкурентной политикой компании Amazon, из-за которой страдают представители малого и среднего бизнеса во Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 2 ноября, мэр Парижа уже призывала жителей столицы не покупать товары, в особенности книги, на торговой платформе Amazon.

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