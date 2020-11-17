Абакан, , 15:41 — REGNUM В Хакасии урожай зерновых и зернобобовых культур в бункерном весе превысил 177 тысяч тонн. Как сообщили ИА REGNUM 17 ноября в республиканском министерстве сельского хозяйства и продовольствия, средняя урожайность составила 23,2 ц/га.

Это «перекрывает прошлогодний рекордный показатель» (20,4 ц/га), подчеркнули в министерстве.

По словам специалистов, высокий показатель объясняется применением семян районированных сортов, внесением минеральных и органических удобрений. Также на результат повлияли использование ресурсосберегающих технологий и проведение работ в оптимальные агротехнические сроки. Погодные условия позволили начать посевные работы раньше обычного.

В ряде хозяйств урожайность на определённых участках доходила до 70 ц/га.

Всего в закрома убрано 160,8 тысячи тонн зерна, что почти на 20 тысяч тонн больше уровня прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, аграрии Дагестана собрали рекордный урожай риса.

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