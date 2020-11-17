Москва, , 15:21 — REGNUM Во вторник, 17 ноября, в Москве стартовал второй сезон всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Конкурсантов ждет новое специальное направление, изменения в конкурсной оценке и увеличение грантовой поддержки.

В новом сезоне конкурс будет проводиться в партнерстве с Ростуризмом, Росмолодежью и Общенациональным союзом индустрии гостеприимства (ОСИГ). Подать заявку может любой совершеннолетний гражданин России на сайтепроекта до 15 января 2021 года.

С видеообращением к гостям на церемонии открытия обратился первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко: «Чтобы построить индустрию гостеприимства, нужно быть в первую очередь творческим, увлеченным человеком. Нужно самому любить свой город, область, страну, хорошо знать ее историю, культуру, традиции. Не случайно индустрия гостеприимства отнесена не просто к сфере услуг, а к одной из быстро развивающихся креативных индустрий. И если благодаря вам люди лучше узнают нашу страну, это будет важно не только с точки зрения развития экономики, новых рабочих мест, но с точки зрения чувства гордости за свою страну — настоящего чувства патриотизма. У вас все обязательно получится — в добрый путь!»

Стать участником конкурса могут работники сферы туризма и сервиса, ресторанного бизнеса, event-менеджеры, авторы проектов в сфере гостеприимства, представители других креативных индустрий, желающих попробовать себя в этом профессиональном направлении. Участники конкурса смогут получить в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства. Победителям будет оказана грантовая поддержка на реализацию своих проектов, организована стажировка в ведущих туристических компаниях страны.

По словамгенерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексея Комиссарова, «во втором сезоне участников ждет много нового». «Во-первых, мы запустили специальный трек — «Мастера гостеприимства. Студенты». Он будет проводиться совместно с Росмолодежью для студентов российских вузов. Участники трека — будущие отельеры, рестораторы и специалисты в сфере туризма — будут соревноваться на площадках университетов, где есть профильные специальности. Второе нововведение касается общей оценки конкурсантов. Если в прошлом году участники решали игровые кейсы, то в этом им нужно погрузиться в региональную специфику и решать реальные задачи по развитию внутреннего туризма в разных уголках страны».

По его словам,"предполагается увеличение грантов победителям конкурса. «И еще в новом сезоне обновится пул наставников проекта, а также города проведения полуфиналов. В первом сезоне нас гостеприимно принимали Сочи, Самара, Тула, Уфа, Пятигорск, Ялта, Салехард, Калининград, и мы им благодарны за помощь и поддержку. В этом году мы объявим конкурс среди городов на право проведения очных этапов».

Участников сезона 2020/2021 годов ждет несколько этапов. После регистрации им предстоит снять и представить конкурсной комиссии видео-визитки своих городов и регионов. Затем конкурсанты будут проходить онлайн-тестирование — дистанционный этап конкурса запланирован на январь-февраль 2021 года. Конкурсанты, которые успешно справятся с этим заданием, будут приглашены на очные полуфиналы. Затем им предстоят защиты своих проектов, а после — финал конкурса.

«Для нас большая честь быть партнерами конкурса «Мастера гостеприимства». Любая отрасль нуждается в кадрах. И кадры — это молодые люди, которые сейчас, может быть, не имеют собственного дела, но учатся, готовятся войти в процесс организации отдыха. Этот проект особенно важен с точки зрения молодежного туризма. Благодаря конкурсу появился системный подход к работе с молодыми кадрами. Мы поддержали инициативы финалистов в том числе из грантового фонда Росмолодежи. В следующем году мы расширим деятельность в этом направлении», — отметил руководитель Росмолодежи Александр Бугаев.

В преддверии старта нового сезона, 16 ноября, на площадке Ростуризма победители и финалисты конкурса «Мастера гостеприимства» презентовали проекты, посвященные развитию сферы досуга, сельского туризма, парков развлечений и других отраслей индустрии гостеприимства. В сессии приняли участие: команда экспертов и руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, представители Корпорации «МСП», команда организаторов конкурса «Мастера гостеприимства».

По словам руководителя Федерального агентства по туризму Зарины Догузовой, «туризм в России сегодня стоит на пороге больших изменений, и для этого нам необходимы новые кадры и новые проекты. Конкурс «Мастера гостеприимства» — один из инструментов, который позволяет выделить лидеров нашей отрасли. Мы увидели много интересных проектов и я очень рада, что в сфере туризма задействованы такие яркие, талантливые люди».

«Только вместе мы поменяем облик российского туризма, делая его доступнее, разнообразнее и безопаснее. Мы внимательно ознакомились с проектами участников и отобрали несколько из них, которые получат экспертную поддержку от Ростуризма», — отметила глава агентства.

В первом сезоне конкурса, который стартовал в 2019 году, приняли участие 20 935 человек из 85 регионов России. По итогам 9 полуфиналов финалистами стали 186 человек. Победителями признаны 62 человека из 29 регионов. Они получили наставников из числа руководителей туристического бизнеса, экспертов и лидеров в своих отраслях.

«Конкурс — это коммуникационная площадка для обмена опытом между участниками. У участников формируются новые управленческие компетенции и навыки, в том числе через прохождение обучения и обратной связи от экспертов. На примере первого сезона мы увидели, как на полуфиналах создавались проектные команды, прорабатывались идеи. Уверен, что совместными силами, вместе с РСВ, федеральными агентствами и ОСИГ мы сможем найти новые уникальные проекты в индустрии гостеприимства, оказать им поддержку и развитие», — отметил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ), генеральный директор курорта Mriya Resort & Spa Грант Бабасян.

В первом сезоне Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» Русское географическое общество выступило в качестве генерального партнёра Конкурса.

«Учредив свою номинацию «Этнографические маршруты», Общество приняло решение поддержать проект «Великие северные экспедиции — русская Арктика и Антарктика». Мы считаем, что данный проект полностью соответствует цели и задачам, которые Общество ставит перед собой: содействию научному творчеству, развитию географической и смежных наук о природе и обществе, глубокому и всестороннему исследованию и популяризации географической, этнокультурной и исторической самобытности России. Во втором сезоне РГО продолжит поддержку конкурса «Мастера гостеприимства», так как проект показал, что он является эффективным механизмом выявления лидеров отрасли, профессионального обучения и обмена опытом внутри индустрии гостеприимства. В рамках конкурса возникают отличные туристские стартапы, которые, безусловно, интересны для инвесторов. РГО планирует совместно с участниками конкурса решать задачи по популяризации географии, традиций народов России, сохранению исторического и культурного наследия нашей страны, а лучшие Проекты будут поддержаны Обществом», — рассказал заместитель исполнительного директора Русского географического общества Сергей Корлыханов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

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