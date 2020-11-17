Казань, , 17:38 — REGNUM Льготный режим муниципальных парковок будет продлен до 31 января 2021 года в Казани. Соответствующее решение принято мэром города Ильсуром Метшиным в качестве поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, оказывающих услуги населению.

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Весной текущего года в числе прочих мер поддержки предпринимателей городские власти утвердили решение об изменении режима работы муниципальных парковок. С 20 апреля плата стала взиматься с 7:00 до 18:00 в будни, по выходным оставлять автомобили можно было бесплатно. Ранее, до принятия мер, плата взималась с 7:00 до 21:00. Такая мера действовала до 18 ноября. Городские власти ожидают, что льготный режим положительно отразится на экономике малого и среднего бизнеса.

ИА REGNUM напоминает, в 2020 году в условиях распространения новой коронавирусной инфекции правительством Татарии направлено на поддержку бизнеса более 1,7 млрд рублей. Региональные власти продолжают поддерживать малый и средний бизнес в условиях экономического спада на фоне пандемии. В дальнейшем меры поддержки не будут разделяться на более или менее пострадавшие отрасли, их окажут всем категориям малого и среднего предпринимательства.

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