Уфа, , 15:20 — REGNUM Дополнительные меры поддержки пищевой и перерабатывающей промышленности обсудили в Башкирии. Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос был рассмотрен на заседании «Сельского часа» в правительстве региона.

По словам министра сельского хозяйства Башкирии Ильшата Фазрахманова, Башкирия обладает экономическим потенциалом, который позволяет вывести перерабатывающую отрасль республики на лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе. Для этого нужно выстроить товаропроводящую цепочку производителей, переработчиков и торгового звена по всем товарным группам.

Отмечается, что в настоящее время в республике производят продуктов на 167,1 млрд рублей. При этом Башкирия потребляет продукции на сумму 461,5 млрд рублей. Поэтому потенциал замещения ввозных продуктов составляет 294,4 млрд рублей. Сообщается, что в 2018—2019 годах в Башкирии было создано 276 кооперативов, в том числе 181 кооперативов в области переработки. В текущем году было создано еще 34 кооператива. При этом их общая выручка в текущем году может достичь 1,5 млрд рублей.

Отмечается, что после запуска простаивающих перерабатывающих предприятий, рынок может получить товаров ещё на 14 млрд рублей: эти предприятия будут предлагаться инвесторам для запуска производств.

В Башкирии также намерены развивать торговую отрасль, в котором будут активно использоваться возможности сельхозкооперативов: более 40 кооперативов уже представили свои предложения в этой сфере. Таким образом, торговлей будет охвачено порядка 700 удаленных и малочисленных населённых пунктов.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил республиканскому правительству доработать предложения с учётом мнений муниципальных образований и представить их на заседании «Сельского часа».

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