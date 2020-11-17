Курган, , 15:04 — REGNUM В Кургане на площадке в автогенного завода будут производить кислород для больных с COVID-19. На данный момент его за сотни километров привозят из Омска, сообщает региональный оперативный штаб.

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Департамент экономического развития Курганской области помогает будущим производителям кислорода в получении необходимых документов. Уже получены лицензии Минпромторга России на хранение и производство медицинского кислорода. Осталось получить регистрационное удостоверение в Минздраве РФ.

» Всё готово к работе, осталось только нажать кнопку. Без серьезного напряжения мы сможем делать до 500 баллонов медицинского кислорода в день. Это намного больше, чем мы сейчас привозим в Курган из Омска», — отметил директор курганского филиала Омского автогенного завода Владислав Демидов.