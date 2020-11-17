Уфа, , 14:44 — REGNUM Белебеевский завод «Автонормаль» стал первым в России поставщиком автомобильного крепежа для Volkswagen. Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, между заводом «Автонормаль» и компанией «Фольксваген Груп Рус» было подписано соответствующее соглашение на четыре года.

Белебеевский завод «Автонормаль» (входит в РТ-Капитал Госкорпорации Ростех) будет поставлять каждый год свыше 9 млн единиц крепежей для легковых автомобилей марки Škoda и Volkswagen. Эти изделия уже применяют в сборочных цехах кузовов и монтажа агрегатов на обособленном подразделении Фольксваген Груп Рус в Нижнем Новгороде и на заводе в Калуге.

Отмечается, что предприятие освоило производство 20 новых видов крепежей с повышенной коррозионной стойкостью. Продукция предприятия успешно выдержала испытания на прочность и отвечает всем требованиям к качеству продукции по стандартам Союза автомобильной промышленности Германии VDA.

Сообщается, что в 2019 году благодаря поддержке Минпромторга РФ, руководства республики и Госкорпорации Ростех было предотвращено банкротство завода, тогда был начат процесс по его стабилизации.

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