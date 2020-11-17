Махачкала, , 14:27 — REGNUM «Россети Северный Кавказ» откликнулись на просьбу жителей Дагестана отремонтировать энергообъекты, находящихся вне зоны ответственности компании.

Как сообщили в пресс-службе «Россети Северный Кавказ», жители посёлка Кривая Балка обратились к специалистам компании с просьбой обеспечить надёжное энергоснабжение в населенном пункте. Несмотря на то, что на балансе филиала «Дагэнерго» находятся лишь 20 трансформаторных подстанций из 101, энергетики уже сегодня начнут работу на всех энергообъектах посёлка.

В течение двух дней сотрудники «Россети Северный Кавказ» восстановят сетевой комплекс посёлка. До 15:00 мск в посёлке будет установлен резервный источник энергоснабжения. Эта помощь позволит решить проблемы с энергоснабжением на период проведения ремонтных работ. Работы контролирует лично генеральный директор «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов.

Отметим, что в Дагестане сохраняется неблагоприятная погодная ситуация. В Махачкале, пригородах столицы республики, Кизлярском и Дербентском районах отмечается усиление ветра и проливные дожди. Однако на объектах «Дагэнерго» отключений не зафиксировано. Все аварийные отключения связаны с повреждением в сетях сторонних потребителей. В «Россети Северный Кавказ» действует особый режим работы, мобилизована 21 бригада, 26 единиц спецтехники. В случае ухудшения ситуации количество бригад будет увеличено.