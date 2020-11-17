Краснодар, , 14:27 — REGNUM Курортный сбор для въезжающих на территорию Краснодарского края, действие которого было приостановлено в 2020 году из-за пандемии, возобновят с 1 января 2021 года. Об этом на пресс-конференции 17 ноября сообщил журналистам заместитель губернатора Александр Руппель.

Руппель заявил, что курортный сбор будет взиматься с 1 января 2021 года «однозначно», поскольку турпоток в регион восстановился, а загрузка отелей доходит до 90%.

Как сообщало ИА REGNUM, курортный сбор на территории ряда муниципалитетов Краснодарского края был введён с июля 2018 года, размер сбора составляет 10 рублей в сутки с одного гостя, средства направляются на благоустройство этих муниципалитетов. В конце мая 2020 года власти Краснодарского края заявили о временном обнулении курортного сбора, причиной стала пандемия коронавируса.

Отметим, что, по данным кубанских властей, на середину ноября уровень бронирования мест в гостиницах на зимний сезон составлял 90%, до конца 2020 года в регионе ожидают около миллиона туристов.

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