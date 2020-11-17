Анкара, , 14:29 — REGNUM Российская компания «Газпром экспорт» 17 ноября впервые заключила сделку с Турцией о продаже природного газа через платформу электронных продаж. По итогам проведённых на прошлой неделе торгов, Россия впервые продаст природный газ Турции по спотовым ценам через электронную платформу. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.

После того, как Турция провела этот тендер, российская компания «Газпром экспорт» также провела пять отдельных аукционов по продаже газа через платформу электронных продаж в Турцию. В результате данных аукционов «Газпром экспорт» договорился с компанией-участницей торгов на базе данной электронной платформы о продаже 700 тысяч кубометров природного газа Турции уже в декабре 2020 года.

В последние годы на рынках природного газа началась замена долгосрочных контрактов по продаже природного газа по индексированным ценам на спотовые контракты с краткосрочными и гибкими условиями. В то время как вес электронной торговли, индексированной по биржевым ценам на рынках природного газа, увеличился, наблюдалось серьезное снижение мировых цен на природный газ.

Значительное влияние на такое снижение цен оказал и сжиженный природный газ (далее — СПГ). Турция в последние годы стала отдавать предпочтение дешевому импорту СПГ, в то время как агентство по регулированию энергетического рынка Турции в прошлом году предложило на более доступных и гибких условиях импортировать природный газ по споровым ценам.