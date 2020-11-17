Москва, , 14:24 — REGNUM Заключение аналитиков Goldman Sachs о том, что в 2021 году рубль будет лучшей валютой по доходности, выглядит сомнительно и вызывает серьезные вопросы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 ноября заявила заведующая кафедрой экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирина Комарова.

«Несмотря на наше объективное желание и надежду на укрепление рубля в перспективе, любые экономические прогнозы должны опираться на фактические данные и имеющиеся результаты. А заключение аналитиков Goldman Sachs вызывает ряд вопросов, — пояснила Комарова. — Дело в том, что 2020 год был весьма непростым для российской валюты. Если посмотреть на динамику курсов доллара и евро к рублю, то за неполный 2020 год национальная валюта обесценилась более чем на 24% относительно доллара и более чем на 30% относительно евро».

Если же говорить о доходности по рублевым вкладам, то, как отметила Комарова, опираясь на официальные данные ЦБ РФ, можно увидеть поступательное снижение средневзвешенных годовых ставок по вкладам в рублях.

«И, наконец, не стоит забывать о резком оттоке капитала из России. По предварительным оценкам ЦБ РФ, за январь-сентябрь 2020 года он составил 35,5 млрд долларов, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 65,9%, — добавила она. — Все эти обстоятельства говорят не в пользу оценок Goldman Sachs и ставят под сомнение релевантность прогноза относительно достижения рублем статуса лучшей валюты по доходности в 2021 году».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в обоснованности прогноза Goldman Sachs усомнилась руководитель Департамента общественных финансов Финансового университета Светлана Солянникова.

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