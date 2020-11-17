Москва, , 14:24 — REGNUM Заявление главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна (фракция «Единая Россия») о том, что правительство рассматривает вариант сокращения нескольких ведомств, в частности Роспечати и Россвязи, вызвало реакцию в сети. Пользователи выразили свою точку зрения 17 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

"Мавр сделал свое дело, мавр может уходить». После того, как в 2014 году отключили мощное государственное радиовещание и миллионы людей, живущих в глубинке, где нет ни интернета, ни телевидения, лишили возможности слушать радио, у меня ко всем этим структурам отношение, мягко говоря, скептическое. У нас все работает на разрушение, разъединение, отключение, выключение, изоляцию, отмену и ликвидацию», — поделился мнением пользователь под псевдонимом Альбатрос.

По мнению ряда комментаторов, данное решение может стать лишь пиар-акцией. Они считают, что задачи у такого сокращения заключается в том, чтобы убедить население в необходимости ликвидации ведомств, что якобы улучшит их жизнь.

«Это не реформа, а элементарная перестановка чиновников и все. Реформа тогда таковой является, когда она позволяет реально значительно упростить руководство страной, реально унифицируется управление за счёт ликвидации множества дублирующих ведомств сокращение чиновников и их содержание минимум на 30%. А, это не реформа, так пиар — акция и не более того», — считает Владимир Г.

Некоторые пользователи привели в пример прецедент в компании РЖД, в которой тоже произошли сокращения. Они указали на огромное количество негативных последствий, связанных с данным решением.

«Вот так. Чудесная оптимизация. Работаешь за себя и ещё двух с меньшей зарплатой. Экономия налицо», — поделилась Светлана М.

Отдельные пользователи оказались уверены, что сокращение коснётся только простых сотрудников, в то время как руководящий состав наоборот, увеличится. Они уверены, что необходимо бороться с данной тенденцией.

«Господа, а вы не забыли, что каждое сокращение чиновничьего аппарата в результате выливается в увеличение его численности? Подход надо менять, а не сокращать…», — написал Timur P.

Напомним, 17 ноября глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн рассказал, что правительство рассматривает вариант сокращения нескольких ведомств, в частности Роспечати и Россвязи.