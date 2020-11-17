Москва, , 14:17 — REGNUM Вложения в транспортную инфраструктуру составят в 2021 году — запланированы на уровне 376,4 млрд рублей. Об этом 17 ноября рассказала руководитель департамента финансов столицы Елена Зяббарова на заседании комиссии по экономической и социальной политике Московской городской думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Всего же за период с 2021 по 2023 года включительно, расходы на эти цели должны составить 1 253,5 млрд рублей. Соответствующие цифры прописаны в проекте бюджета на 2021 год и плановый период, который рассматривают на заседании комиссии Мосгордумы.

Согласно документы, в Москве за три года планируется ввести в эксплуатацию новые участки линий метро протяжённостью 58,1 км, 25 станций и четыре электродепо. Также предполагается завершить все этапы строительства Большой кольцевой линии — крупнейшего в мире проекта в области метростроения и самой протяженной линии московского метро и построить 271,86 км автомобильных дорог.

Инвестиции в социальную сферу за 2021−2023 годы заложены в размере 303,2 млрд рублей, что позволит построить 30 поликлиник, 18 больничных корпусов, шесть подстанций скорой медицинской помощи, четыре пристройки к стационарным медицинским организациям.

В строительство объектов образования за счет городского бюджета планируется инвестировать — 52,8 млрд рублей, из которых в 2021 году планируется потратить 18,3 млрд рублей, в 2022 году — 16,3 млрд рублей, в 2023 году — 18,2 млрд рублей. На эти средства предусмотрено строительство 24 общеобразовательных школ на 17 825 мест, 31 детского сада, 35 пристроек к общеобразовательным школам.

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