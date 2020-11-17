Москва, , 14:11 — REGNUM После консолидации цены биткоина под уровнем максимума 2019 года в $13,949 его преодоления для пары BTC/USD не осталось значительных технических уровней сопротивления на пути к историческому максимуму, так как ценовое движение декабря 2017 года и января 2018 года было очень стремительным для того, чтобы их сформировать, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела анализа данных CEX. IO Broker Юрий Мазур.

«Единственным возможным уровнем сопротивления на данный момент представляется отметка в $18,000, в районе которой от остановился отскок BTC/USD в январе 2018 года.

Поэтому с учетом развития ценовой динамики $18,000 за один биткоин выглядит более чем реалистичной перспективой.

Что касается $20,000 за один биткоин до конца 2020 года, такой сценарий тоже нельзя исключать. Тем не менее, высока вероятность того, что рынок отреагирует на сопротивление в районе $18,000 и последует коррекционное снижение.

От того, насколько глубоким и длительным оно получится, будет зависеть возможность достижения отметки в $20,000 в этом году. Если коррекция не будет значительной и продлится не более двух недель, то мы вполне можем увидеть пару BTC/USD в районе $20,000 к концу 2020 года.

Также недавний фундаментальный фон способствует дальнейшей положительной ценовой динамике BTC/USD. Речь идет о предварительных результатах президентских выборов в США, по которым демократ Джо Байден стал победителем, набрав 304 голоса выборщиков при необходимых 270.

Пришествие демократов в Белый дом повысит вероятность выделения более большого пакета стимулирующих мер для восстановления американской экономики, что окажет большее давление на доллар и, как следствие, станет дополнительным стимулом для дальнейшего роста цены биткоина.

Помимо этого, мировой экономический кризис по причине COVID-19 является серьезнейшим фактором роста инфляции во всех развитых экономиках.

А фундаментальное технологическое устройство биткоина — его ограниченная эмиссия — является наилучшим средством защиты от инфляционных рисков, что повышает спрос на него со стороны крупных рыночных игроков, что уже наблюдается осенью 2020 года», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость криптовалюты биткойн во время торговой сессии вырастала на 3,68% и в пиковых моментах доходила до отметки в $16,043 тыс.

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