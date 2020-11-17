Подгорица, , 14:10 — REGNUM Закрытие предприятий общественного питания и школ, введение запрета на передвижение и общий коронавирусный кризис привели к падению трафика такси в столице Черногории Подгорице. Доходы упали на 80%.

Таксисты считают, что в случае сохранения нынешней ситуации тотраслигрозит остановка.

«Ситуация катастрофическая, и это ни к чему не приводит. Школы и рестораны были закрыты. Мы бы хоть как-то преодолели запрет на передвижение, но днем клиентов нет», — говорит владелец одной из столичных служб такси Новица Ковачевич.

Ковачевич также заявил, что они не ожидают помощи властей, потому что они не получали ее в прошлый раз, когда просили.