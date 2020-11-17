Екатеринбург, , 14:11 — REGNUM Законодательное собрание Свердловской области приняло в первом чтении проект бюджета региона на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов.

В документе запланированы на 2021 год доходы в размере 259,1 млрд рублей, расходы — 299, 7 млрд рублей. Дефицит бюджета, таким образом, составил 40,6 млрд рублей.

За проект бюджета высказались большинство депутатов, против выступил лишь представитель КПРФ Александр Ивачёв.

Как сообщало ИА REGNUM, свердловский бюджет на 2020 год недосчитался около 30 млрд доходов из-за пандемии COVID-19.

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