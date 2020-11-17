Загреб, , 14:02 — REGNUM В то время как большинство инвесторов в хорватский туризм ушли из-за пандемии коронавируса и неопределенности в бизнесе, в Савудрии, недалеко от знаменитого отеля Kempinski и поля для гольфа, появится новый роскошный курорт с отелем стоимостью около 80 миллионов евро.

Это самая крупная инвестиция в хорватский туризм, одна из немногих новых инвестиций, сообщает хорватский портал novac.hr. Новый курорт Петрам, строительство которого началось в середине октября.

Компания Čista voda projekt из Савудрии инвестирует в проект, а субинвестором является Воислав Гайич, который является главой компании, которая занимается строительством и продажей недвижимости в Нови-Саде под названием Aleksandar Gradnja.

Его компания известна более чем 25-летним опытом на сербском рынке строительства жилых и коммерческих помещений, а также последним из ряда проектов, таких как жилые и бизнес-комплексы Kapija Vračara в Белграде, Taurunum в Земуне, Aleksandar Bulevar Center в Нови-Саде и других.

Воислав Гайич говорит, что этот курорт будет готов к сезону 2022 года.

«Это инвестиции в размере около 80 миллионов евро, и нам удалось решить всю документацию с разрешениями на строительство всего за 10 месяцев и без каких-либо проблем», — сказал Гайич.

Согласно этому проекту, на всей территории будут построены апарт-отель на 179 жилых единиц, 55 роскошных вилл и три жилых дома на 18 квартир, все высшие категории с четырьмя и пятью звездами.