Москва, , 14:00 — REGNUM За девять месяцев 2020 года в России выдали 8,9 млн потребительских кредитов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 ноября сообщила пресс-служба бюро кредитных историй «Эквифакс».

"Средняя сумма потребительского кредита выросла и по итогам сентября 2020 года составила 260,3 тысяч рублей, — уточнили в бюро. — Совокупный портфель потребительских кредитов по итогам сентября 2020 года достиг 4 719, 6 млрд рублей. Уровень риска портфеля потребительских кредитов сохраняется на стабильно высоком, но приемлемом для данного вида кредитов уровне — уровень просроченных более 90 дней кредитов в целом по потребительским кредитам на конец сентября увеличился до 17,03%».

Кроме того, уточняется, что средний срок выдаваемого потребительского кредита по итогам сентября 2020 составляет 30,16 месяцев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России в середине 2020 года темпы «здорового» роста кредитования физических лиц достигли максимума.

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