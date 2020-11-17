Воронеж, , 13:51 — REGNUM Жители двух районов Воронежа остались без электроснабжения днём 17 ноября. На данный момент ремонтные работы завершаются, сообщили в «Воронежской горэлектросети».

«Утром 17 ноября на пульт диспетчера городского диспетчерского пункта Центра управления сетями Воронежэнерго поступило сообщение об отключении линий, питающих часть потребителей в Коминтерновском и Советском районах города Воронежа. На поиск и устранение неисправностей были незамедлительно направлены бригады АО «ВГЭС», которые обнаружили повреждение двух кабельных линий 6 кВ», — уточнили в организации.

Энергоснабжение потребителей было восстановлено по резервным схемам питания. Для устранения аварии было направлено шесть бригад энергетиков, на 13:20 17 ноября сообщалось о завершении ремонтных работ «в ближайшее время».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 17 ноября, массовые отключения энергоснабжения из-за непогоды произошли в Дагестане.