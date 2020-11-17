Новосибирск, , 13:46 — REGNUM Новосибирские власти рассматривают возможность внедрения системы для электронного учёта посетителей кафе и ресторанов, похожую на систему QR-кодов, опробованную в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в органах власти региона.

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Напомним, ранее сотрудники новосибирского общепита, работающего в ночное время, подготовили открытое письмо в адрес губернатора Андрея Травникова, в котором попросили компенсировать им потери из-за введённых антикоронавирусных мер.

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«Идея похожа на QR-коды, но нам хотелось бы ещё раз технические вопросы проговорить, чтобы мы понимали, что определённая информация о посетителях не будет разглашением персональных данных», — отметил собеседник агентства.