Москва, , 13:44 — REGNUM Вторая волна пандемии коронавируса в России затрагивает те сферы российской экономики, которые достаточно мягко прошли летнюю волну. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 ноября заявила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Карелия, член «Партии Роста» Елена Гнётова. Так она прокомментировала новость о том, что в РФ более 50% работодателей не снижали выплаты сотрудникам из-за пандемии.

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"Сохранению занятости в условиях первой волны пандемии помогла господдержка, которой воспользовались предприятия пострадавших отраслей, — пояснила Гнётова. — Кредиты на поддержку занятости активно выдавались с июля текущего года. По условиям предприятиям не надо возвращать заемные средства в случае сохранения коллектива и уровня заработных плат. Если условия выполнены, тогда государство полностью погасит кредит. В случае несоблюдения условий предпринимателям придется вернуть кредит с процентами».

Однако вторая волна пандемии, как пояснила эксперт, затрагивает не только те сферы, которые находятся в так называемом Перечне пострадавших отраслей.

«Падение спроса и, соответственно, выручки коснулось и тех производств и предприятий услуг, которые во время локдауна не закрывались и достаточно мягко прошли летнюю волну пандемии, — сказала Гнётова. — Сегодня они в связи с общим падением спроса вынуждены снижать издержки и идти на непопулярные меры. Для сокращения налоговых выплат уменьшают, по соглашению сторон, зарплаты своим работникам».

Причём сотрудники, как уточнила Гнётова, соглашаются на такую меру, опасаясь потери рабочего места.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России IT-сектор окажется среди сфер, которые в наименьшей степени пострадают от кризиса.