Чебоксары, , 13:43 — REGNUM Глава Чувашии Олег Николаев не видит «смысла в том», чтобы на межмуниципальном маршруте Чебоксары — Новочебоксарск курсировали четыре троллейбуса, потому что ранее это принесло «колоссальный убыток» троллейбусному управлению Чебоксар. Об этом он заявил в интервью газете «Грани».

Маршрут был запущен в январе 2020 года, однако с началом пандемии и введения ограничительных мер был приостановлен. По словам Олега Николаева, «на бумаге существует до сих пор». Глава Чувашии, комментируя возможность возобновления троллейбусного сообщения, выделил две причины, которое не учло предыдущее руководство республики: полное дублирование с автобусным маршрутом № 101-с и выпуск на линию «всего четырёх троллейбусов», в то время как рентабельным он становится «минимум при выпуске 15 машин».

«Но выпустили всего четыре машины. Они, как правило, ездили полупустые, на них особо никто из пассажиров не рассчитывал. Отсюда и колоссальный убыток. Смысла в том, чтобы четыре троллейбуса просто курсировали, не было», — говорит Олег Николаев.

По его словам, в настоящее время проводится «тщательный анализ» в части возобновления троллейбусного движения между городами, но «в приоритете в ближайшие 3−4 месяца — замена на четырех маршрутах маленьких автобусов на большие». Кроме того, временно будет действовать восьмой маршрут для разгрузки пассажиропотока.

«Но если в перспективе, особенно с учетом получения Новочебоксарском статуса ТОСЭР и увеличением перемещений жителей, возникнет необходимость во введении троллейбусного маршрута, мы будем к этому готовы», — уверен Олег Николаев, подчеркнув, что на линию могут быть выпущены новые троллейбусы, которые в скором времени поступят в Чувашию.

Как сообщало ИА REGNUM, 68 новых троллейбусов должны быть поставлены до 15 декабря 2020 года акционерным обществом «Уфимский трамвайно-троллейбусный завод», затраты составили 1 178,478 тыс. рублей. Данные средства выделены из федерального бюджета. Всего будет закуплено 220 троллейбусов.

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Напомним, ранее в мэрии Чебоксар предложили отменить автобусный маршрут № 101 С (Чебоксары — Новочебоксарск), ссылаясь на его дублирование с троллейбусным маршрутом № 100, а также на убытки МУП «Чебоксарское троллейбусное управление» по итогам первого квартала 2020 года при перевозках по данному маршруту.