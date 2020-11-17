Москва, , 13:45 — REGNUM Введение особых мер поддержки для артистической отрасли руководством России пока не рассматривается. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам 17 ноября.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новые ограничения и правила — все новости»

"Насколько я знаю, каких-либо мер поддержки сейчас в данном случае не рассматривается», — отметил Песков.

Он добавил, что в стране продолжаются съемки фильмов и телепередач, работает телевидение, продолжается творческий процесс. Театры работают с ограничениями, избежать которых «в условиях свирепствующей пандемии» нельзя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее певец Валерий Меладзе посоветовал артистам отказаться от съёмок в новогодних программах в связи с запретом на массовые мероприятия. Он пояснил, что это привлечёт внимание к проблемам в отрасли.

Читайте также: Меладзе объяснил свой призыв к артистам не участвовать в новогодних шоу