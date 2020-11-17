Минск, , 13:25 — REGNUM В Белоруссии, где ещё не завершено строительство первой атомной электростанции, замахнулись на строительство второй АЭС. Пока этот вопрос остаётся на уровне разговор, но обсуждается самым серьёзным образом. Об этом 17 ноября заявил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

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«АЭС покроет 40% нынешнего электропотребления Белоруссии. Две такие АЭС — это почти 100% электропотребления Республики Беларусь со всеми вытекающими последствиями, это независимость от внешних источников энергии и так далее», — приводит РИА Новости слова Рапоты.

Он подчеркнул, что «это пока разговоры, но они ведутся самым серьёзным образом».

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии Росатом реализует новейший проект ВВЭР-1200, предусматривающий строительство двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый Планируется, что первый энергоблок будет полностью введён в эксплуатацию в начале 2021 года, второй — в 2022 году.

3 ноября турбогенератор первого энергоблока Белорусской АЭС, строящейся в Гродненской области республики, был включён в объединённую энергосистему страны. После этого были начаты динамические испытания на уровне мощности реакторной установки 50%. 10 ноября Белорусская атомная электростанция прекратила генерацию электроэнергии. В минэнерго страны пояснили, что такая приостановка предусмотрена программой этапа «Энергетический пуск».