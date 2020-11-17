Душанбе, , 13:20 — REGNUM По итогам первых девяти месяцев 2020 года внешний товарооборот Таджикистана увеличился на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом заявил заместитель председателя комитета Высшего собрания республики Машраб Файзуллев на заседании правительства.

По его словам, объем внешней торговли составил $3,42 млрд, что на $261 млн больше, чем годом ранее. Ранее в министерстве финансов Таджикистана сообщили об увеличении поступлений в бюджет от внешнеэкономической деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых четырех месяцев 2020 года внешний товарооборот Таджикистана составил $1,632 млрд, что на 22,5% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

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