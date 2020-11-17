Архангельск, , 13:15 — REGNUM Боле 15 тысяч обращений в суд направил архангельский региональный оператор по обращению с ТКО ООО «ЭкоИнтегратор», чтобы взыскать с жителей области долги за вывоз мусора.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе компании «ЭкоИнтегратор», общая сумма взыскиваемой задолженности существенно превышает 20 млн рублей. Уже взыскано и поступило на счета компании более 6 млн рублей.

«В социальных сетях некоторые активисты призывают не платить по счетам за услугу по вывозу ТКО — бытует мнение о необходимости письменного заключения договора с региональным оператором. Обывательский взгляд строится на том, что ничего не подписывал, поэтому платить за мусор и не обязан. Однако, это не так. Действует механизм публичной оферты, поэтому даже если житель не заключал письменный договор с ООО «ЭкоИнтегратор» и не оплачивал ни одной квитанции, обязанность платить всё равно есть», — рассказали в пресс-службе.

В компании отмечают, что накопленные долги не позволяют в полном объеме оплачивать услуги перевозчиков, которым в свою очередь необходимо выплачивать зарплату водителям, обновлять парк мусоровозов, в срок оплачивать ГСМ и расходные материалы для спецтехники, а также уплачивать налоги и сборы в бюджеты.

Как сообщало ИА REGNUM, компания «ЭкоИнтегратор» начала работу в Архангельской области с 2020 года. За это время регион был несколько раз близок к мусорному коллапсу из-за конфликта между оператором и перевозчиками ТКО. Перевозчики пожаловалисьв открытом обращении губернатору, что 4 месяца работы в регионе их подвели к банкротству. После многочисленных скандалов гендиректор компании ушел с поста, а в сентябре на должность руководителя был назначен бизнесмен из Москвы.