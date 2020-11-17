Москва, , 13:15 — REGNUM Заёмные средства будут привлечены Москвой в 2021 году за счёт размещения облигаций на Мосбирже. Об этом 17 ноября сообщила руководитель департамента финансов столицы Елена Зяббарова на заседании комиссии по экономической и социальной политике Московской городской думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Размещение облигаций городского займа — это рыночная процедура. Мы будем размещать наши ценные бумаги на Московской бирже», — сказала Зяббарова.

Также руководитель департамента финансов указала, что власти города сознательно пошли на «максимизацию дефицита» бюджета на 2021 год и плановый период, чтобы поддержать высокий уровень расходов, для финансирования которых и была предусмотрена программа заимствований.

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