Киев, , 13:15 — REGNUM За девять месяцев 2020 года иностранные туристы потратили на Украине в 27 раз меньше валюты, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщила Государственная служба статистики страны.

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Количество самих туристов за девять месяцев, по данным службы, сократилось почти вчетверо — с 2,7 млн до 10,7 млн человек.

В ведомстве отметили, что основной причинной такого падения стала пандемия коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Legatum Institute признал Украину самой неблагополучной страной Восточной Европы.

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