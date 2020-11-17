Владикавказ, , 13:09 — REGNUM В Северной Осетии сверстан бюджет на 2021 года и плановый период 2022 и 2023 годов. В документе, опубликованном на сайте парламента региона, большая часть расходов предусмотрена на социальную сферу.

Так, на образование планируется выделить 26,8%, на здравоохранение — 7,4%, на социальную политику — 26,2%. В общей сложности почти 70% бюджета будет распределено между социально ориентированными отраслями.

Общие доходы бюджета запланированы в размере 32,734 млрд рублей, расходы — 32,837 млрд рублей. Бюджет будет дефицитный — с разницей между доходами и расходами в сумме 102,685 млн рублей.

Рассмотрение документа о бюджете в первом чтении будет проходить 26 ноября.

Напомним, бюджет Северной Осетии на 2020 год был принят с профицитом. Из-за больших расходах в связи с ситуацией с коронавирусом его неоднократно пришлось корректировать.

Читайте также: Бюджет Северной Осетии в 2020—2022 годах будет профицитным