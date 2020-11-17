Москва, , 13:03 — REGNUM Отечественная валюта 17 ноября умеренно снижается против американского доллара. Давление на рубль оказывает локальная коррекция на нефтяном рынке после неудачной попытки закрепиться выше $44,50 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«В конце прошлой недели цены на нефть росли на фоне оптимизма, вызванного сообщениями о новой вакцине от коронавируса. В частности, корпорация Moderna добилась 94,5%-ной эффективности на испытаниях своего препарата от COVID-19.

Сегодня под пристальным вниманием инвесторов снова статистика по заболеваемости коронавирусом. Согласно данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса на утро в мире зафиксировано 54 млн 988 тыс. 459 коронавирусом человек.

Среди стран с наибольшим распространением болезни остаются США, Индия, Бразилия, Франция, Россия, Испания и Великобритания. Если заболеваемость продолжит расти, то это неминуемо приведет к новым ограничительным мерам в экономиках.

Новые локадауны могут привести к снижению спроса на нефть, а соответственно рубль потеряет поддержку в виде роста цена на нефть.

В свою очередь, фактор локдауна может ускорить принятие новых мер поддержки экономики США, что отразится на долларе снижением.

Однако пока сохраняется неопределенность пара доллар/рубль продолжит торговаться вблизи поддержки 75,75 — 76 в ожидании новых драйверов», — считает эксперт.

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