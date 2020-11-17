Москва, , 13:03 — REGNUM Займы, которые московские власти планируют привлечь в 2021 году, будут погашаться планомерно. Об этом 17 ноября сообщила руководитель департамента финансов столицы Елена Зяббарова на заседании комиссии по экономической и социальной политике Московской городской думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Самый наш главный принцип — не нарушить устойчивость бюджетной системы Москвы», — подчеркнула Зяббарова.

По её словам, городу нужно взять займы, чтобы поддержать высокий уровень расходов бюджета, обеспечив тем самым продолжение реализации инвестиционной программы.

«Мы сознательно пошли на увеличение дефицита бюджета. Город не может отказаться от инвестиционной программы, потому что расходы на инфраструктуру — это необходимые расходы, которые закладывают основу для роста экономики. Можно было бы поступить просто. Есть доходов на 2,6 трлн рублей и расходную часть сверстать в том же объёме. Но это означает, что мы остановили бы рост», — сказала Зяббарова.

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