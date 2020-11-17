Краснодар, , 13:00 — REGNUM Туры-экспедиции с посещением археологических раскопок в районе Керчи и Фанагории будут доступны для туристов в 2021 году. Туры будут организованы благодаря гранту Ростуризма на 2,5 млн рублей, грант получила компания «Ривьера-Сочи».

»Мы выиграли грант на разработку туров: это межрегиональный продукт «Винные дороги Боспорского царства». В рамках этого проекта мы создадим продукт в виде разных специализированных туров: гастрономические и туры-экпедиции, которые будут создаваться с учетом посещения археологических раскопок и археологических экспедиций, которые проводятся недалеко от Керчи и Фанагории. Он будет называться «Две столицы Боспорского царства», — сообщила ТАСС директор туроператора, который выступит организатором тура, Бэлла Тарасова.

По словам директора туроператора, новые межрегиональные туры создаются не только для российских, но и для иностранных туристов, также он подходит и для корпоративных заказчиков. Созданию таких межрегиональных туров поспособствовало, в частности, открытие Крымского моста, а также развитие археологии и виноделия на Юге России.