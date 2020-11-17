Москва, , 12:59 — REGNUM Рубль продолжает оставаться очень уязвимым к политическим рискам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 ноября заявила руководитель Департамента общественных финансов Финансового университета Светлана Солянникова. Так она прокомментировала прогноз экспертов банка Goldman Sachs, которые считают, что в 2021 году рубль будет лучшей валютой по доходности.

«Рубль считается недооцененной валютой по многим фундаментальным признакам, — отметила она. — По коротким позициям (имеются в виду спекулятивные операции продолжительностью от нескольких дней до месяца) рубль может быть очень интересным валютным активом. Но вообще рубль — высоко волатильная валюта, и пока каких-то причин для того, чтобы волатильность снизилась, я не вижу. Санкции не отменяются. Какого-то улучшения на внешних рынках, связанных с нашими экспортными товарами, мы тоже принципиально не видим. Различные политические риски сохраняются».

Напомним, как сообщалось ранее, аналитики Goldman Sachs предположили, что в 2021 году рубль обеспечит максимальную доходность от коротких позиций.