Грозный, , 12:50 — REGNUM В правительстве РФ принято решение о продолжении строительства курорта «Ведучи» в Чечне. Сомнения в том, стоит ли продолжать развитие проекта, позади. На завершение стройки отпущено три года. Об этом сообщил первый заместитель министра экономического развития России Михаил Бабич.

Он отметил, что проект «Ведучи», несомненно, может стать «одной из заметных точек роста для Чечни». Однако на момент передачи дел из Минкавказа РФ в Минэкономразвития РФ был выявлен ряд проблемных моментов, связанных в том числе и удорожанием проекта «Ведучи» с конца 2013 года, когда правительством РФ было принято решение о его создании.

«Горнолыжная и энергетическая инфаструктура «Ведучи» из-за многократного переноса сроков строительства к 2020 году значительно подорожала относительно первоначальных проектировок. Кроме того, в самих проектных решениях был допущен ряд ошибок, которые могли повлечь как увеличение бюджетных расходов, так и очередную существенную сдвижку по срокам», — цитирует ТАСС Михаила Бабича.

После подробного изучения документов по курорту правительство России приняло решение о возобновлении работ над проектом туркластера в Чечне, а сроком завершения работ назван 2024 год.

«Теперь правительством России все решения приняты, подписаны соответствующие документы с республикой и компанией-подрядчиком Poma. Строительство горнолыжного курорта «Ведучи» в ближайшие три года должно быть окончательно завершено», — заявил первый заместитель главы Минэкономразвития РФ.

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