Кызыл, , 12:46 — REGNUM Тува в последние годы демонстрирует устойчивую тенденцию по улучшению инвестиционного климата и условий для бизнеса. По этому показателю республика занимает 4-е место среди регионов СФО и 53-е в стране. Такие цифры озвучили в правительстве на заседании Совета по улучшению инвестклимата, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Накануне встречи также стало известно, что регион вышел на 15-е место в России по темпам роста инвестиций. В Сибири выше только Омская область. При этом по структуре вложений Тува сильно опережает омичей.

«Если у омичей 91,7% инвестиций в первом полугодии приходится на собственные средства, то у Тывы, кроме 57,8% собственных средств, есть 42,2% привлеченных», — отметил руководитель регионального направления института ВЭБ Дмитрий Хотько.

По его словам, это говорит о способности региона показывать свою привлекательность. Глава республики Шолбан Кара-оол подтвердил заявления эксперта, сообщив, что ранее Тува развивалась почти исключительно за счёт бюджета, тогда как частный бизнес не рисковал в неё инвестировать.

«Но за последние три года вложения в производство на душу населения выросли в 1,3 раза. При этом доля негосударственных инвестиций в общей структуре вложений приблизилась к 80%, а по уровню развития государственно-частного партнерства регион с 82-го места поднялся на 65-е место», — заявил глава.

Он также призвал подумать над тем, как использовать сложный период из-за коронавируса для дальнейшего развития республики.

«Тува хотела бы найти свой шанс в этот экономически сложный период. Надо серьезно подумать над тем, какую нишу смогла бы занять наша республика», — подчеркнул Шолбан Кара-оол.