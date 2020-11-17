Киев, , 12:45 — REGNUM С начала 2020 года Украину посетило 2,7 млн иностранцев, сообщила 17 ноября пресс-служба государственного агентства развития туризма Украины.

Согласно данным ведомства, количество посетивших Украину иностранцев уменьшилось почти в четыре раза по сравнению с прошлым годом: 2,7 млн за 9 месяцев 2020 г. против 10,7 млн в 2019-м за аналогичный период.

Еще печальнее обстоит финансовая ситуация: согласно данным Нацбанка, за 9 месяцев 2020 года иностранные туристы потратили на Украине в 27 раз меньше валюты, чем за аналогичный период предыдущего года. Всего за три квартала 2020-го граждане других стран привезли в страну всего лишь $244 млн, в то время, когда за весь 2019-й иностранные туристы потратили на Украине $1,62 млрд.

ИА REGNUM напоминает, что Украина в 2020 году несколько раз закрывала границу для иностранцев — в частности, во время весеннего локдауна и на весь сентябрь (формально — в связи с ухудшением ситуации по заболеваемости, на самом деле — чтобы не допустить паломничество тысяч хасидов в Умань на праздник Рош-ха-Шана).