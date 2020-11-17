Москва, , 12:47 — REGNUM По итогам 2020 года объём неналоговых поступлений в бюджет Москвы ожидается на 11−12% меньше запланированных показателей. Об этом 17 ноября сообщила руководитель департамента финансов столицы Елена Зяббарова на заседании комиссии по экономической и социальной политике Московской городской думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По её словам, снижение связано с мерами экономической поддержки бизнеса — освобождением от уплаты части неналоговых платежей, предоставлением беспроцентной отсрочки платежей. В результате, снижение арендных платежей за землю и нежилые помещения, доходов от реализации прочего имущества по итогам 2020 года составит около 20 процентов.

Кроме того, на четверть сократятся поступления от размещения временно свободных средств бюджета.

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