Москва, , 12:41 — REGNUM Появление все новых и новых вакцин от коронавируса не будет оказывать большого влияния на курс доллара. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 ноября заявила руководитель Департамента общественных финансов Финансового университета Светлана Солянникова. Так она прокомментировала прогноз экспертов американской компании Citigroup, которые предположили, что в 2021 году курс доллара может упасть на 20% из-за разработки новых вакцин от коронавируса.

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«Я бы отнеслась к этому прогнозу как к эмоциональному, — сказала Солянникова. — При снижении или повышении курса доллара для этого всегда есть фундаментальные причины. Сейчас же мы видим, что новости о новых вакцинах появляются регулярно, а эмоциональные поведенческие всплески на финансовых и валютных рынках становятся все менее резкими и более сглаженными. И я думаю, что к январю, когда количество этих вакцин будет исчисляться уже десятками, новости об их возникновении будут оказывать очень небольшое влияние на курс доллара».

При этом Солянникова отметила, что у курса доллара в настоящее время действительно намечается тренд на снижение.

«Это действительно так, потому что снижается его привлекательность как «валюты-убежища», и мы видим переориентацию инвесторов на золото, платиноиды как на средства для стратегического инвестирования, — пояснила экономист. — Мы видим, что стоимость этих активов выросла в среднем на 22−25%. И мы пока не видим причин для резкого снижения курса таких активов. Но я не считаю, что появление новых вакцин будет фундаментальным фактором снижения курса доллара».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что если прогноз Citigroup о падении доллара на 20% сбудется, это будет рекордное падение с 1985 года.

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