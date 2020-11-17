Петушки, Владимирская область, , 12:40 — REGNUM Главы Александровского и Петушинского районов Владимирской области направили обращения в адрес губернатора Владимира Сипягина с требованием откорректировать территориальную схему обращения с отходами во Владимирской области.

Так, глава Петушинского района Елена Володина на странице в соцсети сообщила, что администрация района, города Петушки, а также Совета народных депутатов выступают против строительства мусорных станций на территории Петушинского района.

«Мусоросортировочная станция в черте города Петушки, мусоропогрузочная — в промзоне Покрова, а отходы из Киржачского района — на полигон в Бабанино. Вот такая схема появилась на сайте департамента природопользования области 6 ноября. Это «корректировки территориальной схемы», которые с нами никто даже не обсудил. Сегодня мы все — Совет народных депутатов, руководство районной и городской администраций — собрались на внеочередном заседании. Сразу обозначу: мы единогласно и категорически против таких корректировок. Против строительства мусорных станций на территории Петушинского района», — написала Володина.

По словам главы района, мнения районных властей власти региона не спросили. Поэтому принято решение направить коллективное обращение в адрес губернатора с требованием исключить объекты на территории Петушинского района из проекта корректировки территориальной схемы размещения отходов. ⠀

«Наши граждане не должны жить рядом с мусоросортировочными станциями, наша экология должна становиться лучше, а не страдать в результате корректировок. И мы приложим все усилия, чтобы отстоять Петушинский район», — написала Володина.

С предложением откорректировать предложенную схему размещения отходов обратилась к главе региона и администрация Александровского района. Речь идёт о перераспределении потоков ТКО: действующая схема предлагает размещать отходы на городской свалке рядом с деревней Машково, однако данный полигон — уже на пределе лимита. Как пишет ПроВладимир, власти района просят вывести из эксплуатации эту свалку и внести ее в реестр объектов накопленного вреда окружающей среде, подлежащих рекультивации. При этом ранее депутаты и глава администрации Александровского района выступили против строительства новой мусоросортировочной станции «Александров‑2» вблизи поселка Маяк.

Вопрос с размещением отходов для Владимирской области является одним из самых острых, в том числе — и из-за близости с Москвой: скандалы, связанные с размещением «столичных» отходов в регионе возникают периодически.