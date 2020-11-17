Москва, , 12:38 — REGNUM Госдума ратифицировала Соглашение о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября.

Согласно документу, индикативная ставка и диапазоны отклонения утверждаются каждые пять лет, начиная с 2024 года. Соглашением также предлагается установить в 2024 году индикативную ставку акциза на сигареты в размере 35 евро за 1000 штук и диапазон отклонения фактических ставок акцизов, действующих в государствах — членах ЕАЭС, от индикативной ставки — не более чем на 20% в меньшую или большую сторону.

Также соглашением установлено, что индикативная ставка применяется в национальной валюте государства — члена ЕАЭС по курсу евро, действующему на первый день бюджетного года.

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Для предотвращения реализации табачной продукции на таможенной территории союза без уплаты акцизов и других косвенных налогов государства — члены определяют порядок административного сотрудничества между своими уполномоченными органами (в том числе путем заключения соответствующих международных договоров в рамках союза).

Вместе с тем в октябре 2020 года глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил о достижении предела по росту акцизов.

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