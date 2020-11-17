Сургут, Югра, , 12:37 — REGNUM В Югре мост через Обь под Сургутом начнут возводить в 2021 году, сообщил директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Константин Гребешок «Сургутинформ-ТВ».

"Сейчас проектирование находится в заключительной стадии, мы уже рассматриваем заключительные итерации и готовимся к передаче документации в Главгосэкспертизу», — пояснил руководитель департамента.

Напомним, строительство моста через Обь — это поручение президента России Владимира Путина. Мостовой переход через Обь под Сургутом станет частью федерального транспортного коридора «Москва — Тюмень — Сургут — Салехард».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по мосту запроектировано четырёхполосное движение. Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин на встрече с губернатором Югры Натальей Комаровой поручил сократить сроки и стоимость строительства моста через Обь.

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