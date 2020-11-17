Москва, , 12:44 — REGNUM По итогам 2020 года поступление доходов от специальных налоговых режимов ожидается на 23,4% или 33 млрд рублей меньше запланированного на этот год объема. Об этом 17 ноября сообщила руководитель департамента финансов столицы Елена Зяббарова на заседании комиссии по экономической и социальной политике Московской городской думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Вместе с тем прогнозируем, что рост поступлений по специальным налоговым режимам в ближайшие три года вернется к прежним значениям», — сказала Зяббарова.

Специальные налоговые режимы, применяются субъектами малого и среднего предпринимательства. Основная часть налогоплательщиков осуществляет деятельность в сфере услуг, транспорта, торговле — в отраслях экономики, наиболее пострадавших в результате пандемии. Доля поступлений по специальным налоговым режимам в структуре доходов бюджета в 2021 году составит около 5%.

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