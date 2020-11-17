Уфа, , 12:15 — REGNUM Опытный образец биомусоровоза, произведенного в Башкирии, направили заказчику. Об этом рассказал министр промышленности, энергетики и инноваций республики Александр Шельдяев на заседании президиума правительства региона, 16 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, на заседании правительства республики был рассмотрен вопрос государственной поддержки приоритетного инвестиционного проекта «Расширение производства нефтепромыслового оборудования, а также нестандартного оборудования для различных областей промышленности» на АО «Красный пролетарий» в Стерлитамаке. Проект предусматривает проектирование и освоение инновационных видов продукции, создание новой техники и расширение линейки выпускаемой продукции.

По словам премьер-министра правительства Башкирии Андрея Назарова, компания уже вложила в промышленное перевооружение порядка 100 млн рублей, что является половиной от общего объема инвестиций.

По словам министра промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Александра Шельдяева, на предприятии уже выпустили опытные образцы биомусоровоза и насосоно-транспортных машин, а также установку на гусеничном шасси. Эта техника была направлена заказчикам.

Отмечается, что предприятию были предоставлены налоговые льготы из регионального бюджета по налогу на имущество предприятий (900 тысяч рублей) и по налогу на прибыль предприятий (6,6 млн рублей). Кроме этого, Фонд развития промышленности Башкирии в текущем году предоставил два займа по 25 млн рублей.

Принятые меры позволят создать 72 новых рабочих места (в том числе 55 высокопроизводительных рабочих мест) со средней зарплатой в размере 35,5 тысяч рублей.

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