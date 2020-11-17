Москва, , 12:12 — REGNUM Всё больше хороших новостей поступает от разработчиков вакцины по процессу в борьбе с COVID-19. Сначала Pfizer, а потом и Moderna заявили на прошлой неделе об успешных испытаниях вакцин с эффективностью более 90%. Эти новости могут обвалить доллар, но не в 2021 году, заявил корреспонденту ИА REGNUM основатель закрытого инвестиционного клуба Frendex Руслан Пичугин.

«Фондовые рынки восприняли данные новости очень позитивно. Индекс S&P500 на этих новостях обновил свой исторический максимум, а это указывает на существенный оптимизм среди инвесторов.

Как это отразится на стоимости доллара США? Думаю, стоит ожидать сначала некого укрепления валюты против основных конкурентов. Так как с началом вакцинации инвесторы со всего мира снова захотят активно покупать акции США.

Для этого сначала нужны американские деньги, а вот после того, как рынок «уйдет в бумаги», спрос на американский доллар точно упадет.

Однако говорить про 20%-е падение всё же несколько «хайпово» — для такого снижения другие валюты должны стать сильно привлекательнее доллара США, что пока выглядит весьма сомнительным вариантом.

С другой стороны, если мы говорим про такое падение доллара на дистанции в 2−5 лет, то да. Такое возможно при наличии более выгодных инструментов инвестирования», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозу аналитиков банка Citigroup, в 2021 году курс доллара может упасть на 20%.

Читайте также: Доллару прогнозируют падение на 20% из-за вакцины от COVID-19