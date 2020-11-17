Тбилиси, , 12:12 — REGNUM Грузия экспортировала осенью 2020 года, по последним данным, 4,7 тыс. тонн яблок, что в 11 раз больше показателей прошлого года. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба министерства окружающей среды и сельского хозяйства страны.

По данным ведомства, общая стоимость экспорта яблок в текущем году составила $2 млн, что на $1,8 млн больше, чем годом ранее. Почти весь товар — более 4,5 тыс. тонн — закупили в России. Небольшие партии яблок поставили в Казахстан, Армению, Сингапур и Китай.

Стоит отметить, что в этом году правительство Грузии приняло ряд мер по упрощению процедуры экспорта сельхозпродукции. Оформление всех необходимых для этого документов ведется в режиме «одно окно». Процесс сбора урожая и его реализация координируются из единого центра.